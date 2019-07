VIA LA CURIOSITÀ. Ecco cos’è l’enorme palazzo abbandonato sulla Domiziana. Guarda il VIDEO che ne ritrae l’interno

MONDRAGONE (MCV) – Chiunque percorra la strada statale Domiziana, soprattutto durante i mesi estivi – quando in tanti si spostano verso il litorale domizio per villeggiare o trascorrere una giornata al mare – non può fare a meno di notare l’imponente palazzo (potremmo definirlo grattacielo, data la sua altezza) che campeggia in località Penetelle, nel comune di Mondragone.

Si tratta di uno stabile in cemento che si staglia dal terreno per più di 70 metri e che salta all’occhio per le sue dimensioni e per la fatiscenza evidente delle sue condizioni.

Quanti di voi si sono chiesti di quale antica costruzione questo palazzo sia il fantasma?

La curiosità è presto soddisfatta: si tratta di una ex fabbrica per la liofilizzazione di prodotti agricoli. Il suo nome era IDAC Food.

Da quando ha definitivamente cessato l’attività, nel 1973, l’edificio non è stato mai recuperato né abbattuto (secondo repubblica.it, l’edificio fu chiuso e abbandonato dopo sole due settimane dall’apertura).

La “torre”, come pure viene chiamata dai mondragonesi, è attualmente in vendita: “Immobiliare Miramare PROPONE IN VENDITA intera torre in cemento armato denominata IDAC, località penetelle a fronte strada Domitiana (la NAPOLI-ROMA) avente una superficie di mq 800 e nella quale si possono realizzare 22 piani interni Dimensioni 20 metri lineari x 40 metri lineari, per un’altezza di 74 metri lineari, con licenza edilizia del 1963. Con atto di provenienza legittimo dell’anno 1988. Idonea per diverse tipologie di attività commerciali e pubblicitarie e per eventuali antenne telefoniche e televisive. Disponibile anche per diritto di superficie”.

Nessuna offerta di acquisto è pervenuta finora.

L’area versa purtroppo in una condizione di degrado incontrollata: è di pochi mesi fa l’ultimo rinvenimento, nei pressi e all’interno della torre, di intere balle di indumenti, mobilio, scarti alimentari, materiali plastici, rifiuti ingombranti e molto altro.

Un nuovo progetto di recupero e riscatto dell’area prevede di utilizzare lo spazio intorno allo stabile per l’allestimento settimanale di un mercato ortofrutticolo.

Alla torre di Mondragone l’artista Cosimo Antitomaso ha dedicato una serie di suggestive foto, che ritraggono anche gli interni della stessa: www.facebook.com/pg/antitomasocosimo/photos/?tab=album&album_id=1045815115531642

Nella nostra ricerca di materiale sull’edificio, infine, siamo incappati in un video, che pure vi proponiamo di seguito, realizzato da Roby Fpv e caricato su Youtube.

Il videomaker è entrato all’interno della torre (non fatelo!) e ne ha documentato gli interni e gli esterni più alti attraverso l’utilizzo di un drone: https://www.youtube.com/watch?v=g6kNxlBtl5w&feature=youtu.be