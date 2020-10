Per lavori di pavimentazione

CASERTA – Sulla A30 CASERTA-Salerno, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di questa sera giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Sarno, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso CASERTA. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Nocera Pagani.