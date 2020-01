VICENDA GIOVANNI ZARA. Beh, i giudici non si fanno incantare dall’anti-camorrismo: Fortunato Zagaria pena lieve ad un anno e mezzo. Assolti Michele Zagaria e Luigi Amato

CASAPESENNA (t.p.) – Colpo di scena al processo per l’ex sindaco di Casapesenna. La presidente del collegio giudicante Francica ha condannato ad un anno e sei mesi solo per violenza privata, con l’aggravante del mafioso, l’ex primo cittadino di Casapesenna Fortunato Zagaria. Il giudice ha assolto il boss Michele Zagaria, per il primo il pm Giordano aveva chiesto 10 anni e per il boss 5 anni, e ha assolto anche l’ex consigliere comunale, Luigi Amato. Il processo è nato dalla denuncia di un altro ex sindaco di Casapesenna, Gianni Zara, che amministrò tra aprile 2008 e febbraio 2009, quando fu mandato a casa da 13 consiglieri, quasi tutti della sua stessa maggioranza.

Secondo le accuse, Zara fu più volte minacciato dal suo vice-sindaco per la sua aperta politica contro il boss Zagaria, che tra il 2008 e il 2009 era latitante e si nascondeva proprio a Casapesenna. A Fortunato Zagaria, durante il processo, è stato contestato anche il concorso esterno in camorra, perché ritenuto colluso con il boss. Nel collegio difensivo gli avvocati Giuseppe Stellato e Paolo Di Furia.