I VIDEO SUL WEB. Borrelli (Europa Verde): “Follia e vergogna. Colpi d’arma da fuoco dai balconi per salutare il nuovo anno”

REGIONE – “Abbiamo ricevuto tante segnalazioni di video caricati on line assolutamente vergognosi nei quali soggetti di vario genere accolgono il nuovo anno sparando con pistole, vere o scacciacani, dai balconi di casa o per strada senza alcun timore di poter uccidere, ferire o procurare allarme in chi ha la sventura di abitare nei loro pressi. Diverse le denunce relative a questi episodi nel napoletano, che hanno visto protagonisti anche minorenni, raccolte dalle forze dell’ordine. E’ incredibile come questi personaggi ridono e scherzano mentre premono il grilletto o lo fanno premere a figli, fidanzate e parenti. Per poi mettersi in bella mostra sui social con i quali si autocelebrano mentre compiono questi reati.

E’ bene ricordare, infatti, che sparare in questo modo anche con repliche o scacciacani è reato per procurato allarme e per questo segnaleremo alle forze dell’ordine tutto il materiale disponibile on line.

Resta tanta amarezza nel constatare che in tanti hanno dimenticato la tragedia di Vero Palumbo che 13 anni fa fu ucciso da una pallottola vagante a Torre Annunziata mentre festeggiava tranquillamente in casa sua il Capodanno con i familiari. Un episodio drammatico che dovremmo tutti ricordare alla vigilia di ogni fine anno”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diversi video sul tema da cittadini campani indignati e preoccupati.