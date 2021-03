VIDEO CASAL DI PRINCIPE. Muore in strada davanti agli occhi del padre. Palloncini bianchi e azzurri per l’addio ad Antonio

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Palloncini bianchi e azzurri per dire addio ad Antonio Bidognetti, 35 anni. Deceduto dopo un arresto cardiaco mentre era in strada in compagnia del padre per alcune commissioni, i cittadini, che conoscevano e apprezzavano il giovane per il suo animo allegro e gentile, hanno salutato il passaggio del feretro per raggiungere la Chiesa del paese per i funerali con il lancio di palloncini colorati in cielo. Antonio era molto conosciuto in paese, amava la sua squadra di calcio e partecipava sempre alla processioni religiose. Tempo addietro aveva partecipato come pubblico della trasmissione televisiva “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis, regalandogli cesti con prodotti tipici casalesi. La sua prematura dipartita ha sconvolto l’intera comunità.

Questo l’addio di un amico: “Oggi la nostra Comunità di Casal di Principe piange la scomparsa di Antonio, un ragazzo straordinario, un ragazzo semplice e sempre disponibile a rendersi utile nonostante i suoi problemi di salute. Resterà per sempre nei ricordi di chi lo ha conosciuto soprattutto il suo sorriso e la sua voglia di scherzare ed è per questo che vogliamo ricordarlo qui sul gruppo con questo video, in cui qualche anno fa fece sorridere tutti noi e non solo regalando un casco di banane a Paolo Bonolis durante una puntata di Avanti un altro. Ciao Antonio, ti ricorderemo sempre con un sorriso. P. S. In segno di lutto e in ricordo di Antonio per le prossime ore e almeno fino a domani mattina non pubblicheremo nessun post sul gruppo.”