AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Auto in fiamme, terrore tra i passanti. Ieri sera, in prossimità di via Pastore ad Aversa, un vasto incendio ha divorato un’auto.

Sono state avvistate alte fiamme e una colonna intensa di fumo, come si vede nella foto che pubblichiamo; i cittadini hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto un’autopompa dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e domato le fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.