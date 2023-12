I VIDEO E LE FOTO CHOC. TERRORE IN CITTA’: auto in fiamme, pericolo esplosione. L’intervento dei vigili e il coraggio dei residenti

Il rogo sarebbe stato innescato da un ubriaco: indaga la polizia.

CASTEL VOLTURNO. Momenti di puro terrore si sono vissuti lunedì 11 dicembre in viale Tenerani, a Marina di Bagnara di Castel Volturno. Auto distrutte dalle fiamme ma, soprattutto, il timore dell’esplosione di ben tre bombole di gas presenti in una delle vetture. La notizia la apprendiamo dal gruppo Facebook “Notizie da Marina di Bagnara IT Gruppo di Castel Volturno Nord”. Nello stresso gruppo anche i video e le foto che vi mostriamo e che dimostrano, certamente meglio che non le parole, quanto drammatica sia apparsa la situazione ai residenti di via Tenerani.

Qualcuno di loro, coraggiosamente, ha preso dei contenitori di acqua piovana, versandone il contenuto sulle fiamme. Successivamente, è stato grazie ai vigili del fuoco che il rogo è stato finalmente spento. Stando a quanto raccontato nel post di facebook, l’autore del gesto sconsiderato sarebbe stato un “disperato” ubriaco e pericoloso. Questi avrebbe innescato il rogo che avrebbe potuto danneggiare anche le abitazioni circostanti e che soprattutto, avrebbe potuto far esplodere le bombole di metano. Sull’episodio indaga la polizia.