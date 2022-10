VIDEO E FOTO. MONDRAGONE. Medaglia d’argento ai campionati italiani di lotta libera per il piccolo Antonio

Ha conquistato il titolo di vicecampione italiano

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) -I l 22 è 23 ottobre 2022 al Palapellicone (Pala FIJLKAM) di Ostia Lido si sono disputati I campionati italiani ragazzi esordienti cat.38 kg. di lotta libera. Tra le medaglie d’argento spicca il nome di Antonio Aversente, appena10 anni originario di Mondragone, che ha conquistato il titolo di vicecampione italiano nella lotta libera greco-romana.

Ad un passo dalla conquista della medaglia d’oro, un errore gli è stato fatale perdendo così il primo posto ma riuscendo cmq a salire sul podio per l’argento. Una passione per questo sport nata in tenera età a Torino, sua terra natale dove viveva fino all’anno scorso con i suoi genitori per poi ritornare nella cittadina rivierasca. Essendo purtroppo il territorio privo di una palestra in cui si pratica la lotta greco-romana, l’ex allenatore di Antonio ha indirizzato i genitori del ragazzo presso la “Wrestling Liuzzi” Di Melito di Napoli dove grazie agli insegnamenti degli allenatori: Patrizia Liuzzi , Francisco Soler e Michele Liuzzi, quest’ ultimo allenatore della Nazionale Italiana di Lotta libera, e agli intensi allenamenti, Antonio ha ottenuto questo splendido risultato.

Non

possiamo non inviare a questo piccolo campione un mega in bocca al lupo per il suo futuro sportivo.