VIDEO LIVE. I marcianisani scendono in piazza per protestare contro la zona rossa al grido di “Libertà!”. E sotto casa del sindaco: “Scendi!”

MARCIANISE – “Libertà! Libertà! Libertà!”, questo il grido che si alza dal corteo di cittadini – circa un centinaio – che, pochi minuti fa, è partito da piazza Carità per percorrere le strade del centro cittadino.

L’appuntamento era per le 20 e si è diffuso con un tam-tam via social network.

Una manifestazione iniziata pacificamente, un atto di protesta che di fatto viola – proprio perché non le condivide e le contesta – le disposizioni della zona rossa.

Il corteo ha attraversato la città per portarsi direttamente sotto l’abitazione del sindaco. Il video che segue ritrae il momento in cui, provocatoriamente, i partecipanti lo invitano a scendere per confrontarsi con loro: “Vogliamo solo parlare, abbiamo bisogno del lavoro”.

L’abitazione del primo cittadino è già presidiata dalle forze dell’ordine. Velardi non si è affacciato e il corteo si è allontanato, continuando il suo cammino.

SEGUONO AGGIORNAMENTI