VIDEO MALTEMPO. Decine e decine gli interventi in tutta la provincia. ECCO QUAL E’ LA SITUAZIONE

ALVIGNANO – Sulla strada statale 372 ‘Telesina’, per allagamento, è provvisoriamente chiuso il tratto al km 25,500 in località Alvignano, in entrambe le direzioni. Lo comunica Anas sottolineando che le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

VAIRANO/SESSA AURUNCA/CAIANELLO/PIEDIMONTE MATESE – Da tutta la provincia, in particolare nell’Alto-Casertano, sono arrivate richieste di intervento per allagamenti, alberi pericolanti, strade interrotte. Tra i comuni piu’ colpiti ci sono Vairano Scalo, Caianello, Sessa Aurunca, dove sono attualmente interrotte le provinciali SP80 e SP81 a causa di frane e costoni pericolanti; sono impegnate tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, e sono state richiamate anche altre squadre non in servizio, per complessive 50 unita’ impegnate con vari mezzi di soccorso. Preoccupa anche il livello del fiume Torano che, come si vede dal video è davvero alto.

SANNIO – Pioggia e vento stano creando disagi alla popolazione e alla circolazione stradale nel Sannio. La pioggia insistente delle ultime ore sta facendo salire velocemente i livelli dei fiumi, come il Sabato, il Titerno ed il Calore. I maggiori disagi si stanno registrando a Limatola dove sono esondati alcuni torrenti e ci sono degli allagamenti in corso, e nel comune di Montesarchio, dove ha esondato il torrente Tesa. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco di Benevento per allagamenti e smottamenti che creano disagi alla circolazione stradale sulle arterie stradali principali come e’ accaduto sulla SS372, denominata Benevento-Caianello, chiusa all’altezza di Dragoni per allagamenti e smottamento.

CASTEL VOLTURNO – Da Bagnara di Castel Volturno ci perviene questa foto che registra perfettamente quale sia la situazione attuale in viale Comunale e in viale Antonio Federichi. La zona non è servita dalle fogne e i cittadini sono bloccati in casa senza poter uscire.