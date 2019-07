VIDEO. Morto a 52 anni l’Uomo dei Fiori. Grande tristezza e tanta gente ai funerali

FRIGNANO (Christian e Lidia de Angelis) – Folla immensa ai funerali del fiorista Giuseppe Tessitore, 52 anni, morto per un malore. Ieri un fiume di cittadini, amici e familiari hanno affollato la Chiesa di Frignano, dove si sono svolti i funerali dell’amato e conosciuto fiorista titolare di I FLORAL, di 52 anni, che la scorsa mattina si è sentito male.

Soccorso e trasportato in ospedale, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, per Peppe non vi è stato nulla da fare, è volato via. Al passaggio della bara la canzone Caruso, che ha risuonato per tutto il paese. Tessitore era davvero un uomo perbene, onesto e gentile, le sue composizioni floreali avevano adornato e impreziosito tutti gli eventi dei frignanesi, matrimoni, battesimi, comunioni e anche funerali. Lascia nel dolore profondo l’intera comunità, che si è recata per l’ultimo addio in chiesa