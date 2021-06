SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per mettere decisamente in ginocchio la città. Nella zona 14 ponti, infatti, diverse le auto rimaste bloccate per l’allagamento, come si vede dal video postato pochi minuti fa dalla pagina degli urbanwatchers Cio che vedo in città – SMCV e chi vi riproponiamo.

Inutili i diversi interventi effettuati negli anni, proprio per evitare che ciò accadesse.