GUARDA IL VIDEO. Panico in strada: uomo minaccia passanti con l’acido e un’accetta

MONDRAGONE – La nota pagina social “Welcome to Favelas“, account aggregatore di riprese relative ad atti di violenza in strada e non solo, nella giornata di ieri ha pubblicato un video immortalato a Mondragone.

Nella scena si vede chiaramente un uomo brandire una accetta e una bottiglia di acido muriatico, minacciando i passanti e provando ad aggredire un altro uomo.

La scena è stata ripresa da persone che erano lì vicino, ovviamente preoccupate da quello che stava avvenendo.

La speranza è che, oltre avere utilizzato i telefoni per registrare, qualcuno abbia anche deciso di chiamare le forze dell’ordine.