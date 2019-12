VIDEOSCANDALO. La suora sversa illegalmente i rifiuti indifferenziati sul ciglio della strada. Bollata dal Comitato

Che il Signore vi accompagni… all'Isola Ecologica! "Il Signore vi osserva… e anche noi del Comitato NO ROGHI – Castel Volturno" 👁🙏😇Il nostro futuro dipende da tutti e quelli del #Comitato non fanno sconti a NESSUNO, con tutto il rispetto! 🙌😡Che il Signore vi accompagni… all'Isola Ecologica! ♻🌿#NOROGHI #CASTELVOLTURNO Pubblicato da Salvo dai Roghi su Venerdì 22 novembre 2019

CASTEL VOLTURNO – Si sa che i comportamenti legati a tutto quello che riguarda la gestione dei rifiuti in quel di Castel Volturno è un nervo scoperto decennale, che determina tantissime tensioni e scontri sociali. Questi, da qualche tempo, si concentrano sui social media. Su questi casi, abbiamo pubblicato foto, video di denuncia in cui si vedevano persone sversare illegalmente rifiuti delle proprie case e delle proprie aziende. Oggi, a finire sotto la lente del Comitato Antiroghi di Castel Volturno è addirittura una suore, filmata (come vede nel video in alto) mentre, disinvoltamente, svuota e scarica un bustone di indifferenziato doc sul ciglio della strada, alle spalle della fermata dell’autobus sulla Domiziana. Ovviamente, i commenti sotto al video postato non sono certo lusinghieri nei confronti della religiosa.