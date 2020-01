Vigilante minacciato con una pistola davanti al supermercato. Banditi in fuga col bottino

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Erano circa le 8 e 30 di stamattina quando una banda di rapinatori ha aggredito uno dei vigilantes dedito al prelievo della casa continua del supermercato Sole 365 di via Bosco a Santa Maria Capua Vetere. Uno dei banditi, a volto coperto, ha minacciato con una pistola la guardia giurata sottraendo il denaro, 10mila euro, per poi darsi alla fuga a bordo di una vettura insieme ad altri malviventi. Un secondo vigilante presente nel furgone portavalori non si è accorto di quanto stesse accadendo: l’azione è stata fulminea. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.