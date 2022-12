MADDALONI. Lutto nel modo politico: si è spento Vincenzo Bove. È stato assessore e consigliere comunale

Da tempo combatteva con un brutto male che lo ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari

MADDALONI – Un lutto scuote il mondo politico e la comunità di Maddaloni. Si è spento Vincenzo Bove, 71 anni. “Enzo”, per gli amici, ha ricoperto diverse volte il ruolo di Assessore Comunale e Consigliere. Da tempo combatteva con un brutto male che lo ha strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari. I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 presso la chiesa dell’Annunziata. Numerosi messaggi in suo ricordo stanno giungendo in queste ore ai familiari, tra questi quello il consigliere regionale di Italia Viva Vincenzo Santangelo. ”Ci ha lasciato Vincenzo Bove, un amministratore attento, un politico esperto, un innamorato di Maddaloni. Per me è stato un punto di riferimento, un amico, un tifoso, una persona con la quale ho condiviso la mia esperienza amministrativa in Comune. Ha sempre creduto in me: è stato al mio fianco nelle due campagne elettorali regionali non lesinando un attimo della sua forza e della sua energia positiva. Ha sempre sostenuto l’importanza di avere un maddalonese in Regione. Oggi è una giornata triste per me e per tutta la nostra comunità! Veglia su tutti noi. Chiedo a tutti i maddalonesi e non solo una preghiera per onorare la sua memoria”.