Vincenzo D’Anna si dimette dalla presidenza dell’Ordine Nazionale dei Biologi

CASERTA (P.M.) – Vincenzo D’Anna, l’ex parlamentare (per due legislature) di Santa Maria a Vico, ha rassegnato ieri le dimissioni dalla carica di presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi che ricopriva dall’autunno del 2017. Con una lettera indirizzata ai componenti del Consiglio Direttivo, ha rimesso il suo incarico – come recita il comunicato del sito ufficiale dell’ordine – “ …per divergenze sulla linea politica del sodalizio, con particolare riguardo al ruolo ed alla funzione che esso deve svolgere in relazione agli eventi di particolare rilevanza scientifica e sociale.”

Resterà in seno al Consiglio dell’Ordine per portare a termine il mandato elettorale ricevuto dai colleghi. Si apprende, inoltre, che nel corso di una conferenza stampa, che sarà indetta appena possibile, presenterà il resoconto dei due anni di presidenza e renderà note le cause della decisione, che riguarderebbero solo ed esclusivamente l’operatività dell’ente verso l’esterno ed il rapporto con iscritti ed istituzioni sanitarie.



Com’è noto,è stato ed è al centro di polemiche per le sue posizioni scientifiche, da molti considerate non ortodosse. Prima con riguardo alla sicurezza dei vaccini, oggi in relazione all’origine ed alla gravità della pandemia da