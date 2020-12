RECALE – Erano intenti a brindare l’arrivo del nuovo anno in dieci in un noto bar di via Municipio a Recale quando sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Macerata Campania poco dopo le 21 di ieri, mercoledì, in barba a tutte le misure anti Covid.

Per questo motivo, a seguito del blitz dei militari, tutti gli avventori presenti all’interno del locale sono stati sanzionati di 400 euro. Disposta la sospensione dell’esercizio al pubblico per 5 giorni.