Violenta lite tra due fratelli: uno ferito alla testa. Mamma colta da malore

VAIRANO PATENORA – Un’accesa discussione familiare è degenerata, ieri sera, in una violenta rissa familiare a Marzanello, frazione di Vairano Patenora. A darsele di santa ragione due fratelli del posto non nuovi a episodi del genere.

L’alterco, scaturito da motivi apparentemente futili, ha visto i due azzuffarsi in modo violento tanto da rendersi necessario l’intervento dei sanitari per curare le ferite riportate alla testa. La violenza dell’episodio ha raggiunto un punto tale da generare preoccupazioni anche per la salute della madre dei due, la quale, colpita da malore, ha ulteriormente complicato la scena già tesa.

Necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri provenienti dalla frazione Scalo per riportare la situazione alla dovuta calma.