Violento impatto sull’Asse Mediano. Due auto coinvolte: una si ribalta mentre…

VILLA LITERNO – Bruttissimo incidente, all’alba di questa mattina sull’Asse Mediano, allo svincolo per Villa Literno. A rimanere coinvolte due auto: una è finita contro il guardrail, mentre l’altra si è ribaltata. A causare l’incidente, sembrerebbe una manovra azzardata. Per fortuna, non si registrano feriti gravi e il personale del 118 ha provveduto a medicarli sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Casal di Principe che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.