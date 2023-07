Violento impatto tra un’auto e uno scooter, traffico in tilt sul Vialone

L’incidente è avvenuto nell’area industriale.

SAN MARCO EVANGELISTA. Lo scontro è avvenuto poco fa su viale Carlo III, nella zona industriale del comune di San Marco Evangelista. L’incidente, tra un’auto e uno scooter, ha creato notevoli problemi alla circolazione veicolare. Sul posto si sono anche portati gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per far defluire le automobili in coda.