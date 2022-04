VIOLENZA CONTRO IL 118. Soccorso dopo l’incidente, prende a pugni l’autista dell’ambulanza

MONDRAGONE /CASTEL VOLTURNO – Si moltiplicano le aggressioni ai danni degli operatori del 118, ultima in ordine di tempo avvenuta questa mattina all’interno della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. In mattina un equipaggio del 118 intervenuto su di un incidente stradale non grave, verificatosi su di un tratto di Domiziana nel territorio di Mondragone, ha ritenuto indispensabile il trasporto presso la clinica Castellana di un uomo rimasto contuso.

Il ferito da subito ha mostrato segni di aggressività insultando ripetutamente l’autista dell’ambulanza per poi colpirlo con un pugno all’occhio sinistro, cagionandogli una vistosa ferita, il tutto avvenuto sotto gli occhi di altri pazienti ed alla presenza di una pattuglia della Polizia di Stato intervenuta sul posto dopo la telefonata di richiesta di aiuto effettuata dagli stessi operatori sanitari.

Va precisato che mentre si verificava il fatto, al ferito è stata prestata ogni sorta di assistenza medica così come previsto dal protocollo sanitario. Appare superfluo ribadire che simili atteggiamenti vanno censurati e denunciati alle autorità nel rispetto di quanti quotidianamente si impegnano per il salvataggio di quante più vite umane possibili. Saranno le immagini delle telecamere posizionate all’interno dell’androne del nosocomio a fare maggiore chiarezza sulla intera vicenda. Diventa a questo punto necessario adottare ogni sorta di misura concrete in difesa del personale del 118 in servizio a bordo delle ambulanze sottoposti a continue vessazioni ed umiliazioni.