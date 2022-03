Violenza in carcere. Detenuto casertano ferisce un agente penitenziario

CASERTA – Violenza nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un detenuto casertano ha divelto la porta della cabina telefonica, in uso ai reclusi, e l’ha utilizzata come ariete per sfondare la vetrata che delimita la parte superiore del cancello di sbarramento. Ferito ad una spalla un agente. Una scheggia di vetro si è conficcata a pochi centimetri dai vasi sanguigni principali. L’uomo è riuscito comunque a lanciare l’allarme.

Sull’accaduto è intervenuto il sindacato Sappe attraverso il segretario nazionale per la Campania, Emilio Fattorello: “Il carcere di Ariano Irpino continua a restare una tra le più critiche realtà penitenziarie del distretto per l’alto numero di eventi violenti da parte di detenuti sempre più tracotanti e refrattari alle regole. Esprimiamo solidarietà al collega ferito augurandogli una veloce ripresa. Solidarietà, inoltre, è rivolta anche al personale della Polizia Penitenziaria che lavora tra mille difficoltà di varia natura nei reparti detentivi della Casa Circondariale del Tricolle”.