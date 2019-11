Violenza sulle donne. Il medico Rosaria Calabrese regala una rosa rossa ai pazienti di Oncologia, dove è essa stessa ricoverata

Piedimonte Matese – (pm) Con svariate iniziative, nei maggiori centri della provincia è stata celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A Piedimonte Matese, in particolare, la consigliera di parità provinciale, Rosaria Calabrese, ha voluto ricordare tutte le donne vittime di violenza offrendo ai pazienti dell’unità operativa di oncologia, ai medici ed al personale sanitario, una rosa rossa con un nastro nero da portare al braccio.

Rosaria Calabrese, medico, è in cura essa stessa presso quel reparto, ed è subentrata lo scorso agosto a Francesca Sapone nell’incarico di consigliera di parità, che ha tra i suoi compiti quello di salvaguardare qualsiasi figura in ambito sociale, familiare e lavorativo, denunciando ogni tipo di discriminazione, emarginazione o violenza.

L’iniziativa, anche per tale nota personale della promotrice, è stata particolarmente apprezzata nell’ospedale piedimontese, che si sta sempre più distinguendo nella cura della malattie tumorali per competenza e per dedizione verso i pazienti..