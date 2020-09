VITULAZIO. Fiori d’arancio nel mondo del porno: Valentina Nappi dice sì al suo Giovanni Lagnese

VITULAZIO – Hanno scelto il comune di Giungano, in provincia di Salerno per convolare a nozze. Lo sposo è Giovanni Lagnese, eclettico ideatore di Gourmet Concerto, la sposa, è invece Valentina Nappi, nota pornostar salernitana. Ad unire in matrimonio i due innamorati con rito civile è stato il sindaco Giuseppe Orlotti. Lagnese, casertano di Vitulazio, 39 anni, si è presentato con un abito lungo dalle sfumature rosa-oro, sfoggiando un taglio di capelli a raso alquanto bizzarro, rappresentante un viso alieno colorato di blu, con occhi viola e bocca sghignazzante tipo squalo: accessorio inseparabile al seguito, una borsa vintage rosa shocking.

La 30enne originaria di Scafati, invece, ha indossato un ristrettissimo vestitino variopinto, con spacco vertiginoso e scarpe decolleté bordate di fucsia, in abbinamento al neo consorte, con tanto di tacco alto in gomma. Testimoni di nozze, una donna e suo figlio di Capaccio Paestum. Da circa tre anni, la Nappi vive col suo consorte in una villa proprio a Giungano, affascinata dalla quiete, dai paesaggi e dal buon cibo locale, decidendo di dimorare stabilmente nel Cilento quando è lontana dai set a luci rosse, avvolta nella sua privacy.