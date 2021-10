Volano offese alla rotonda per la precedenza. Finisce a pugni tra un imprenditore e un 40enne

MADDALONI – Un imprenditore di San Felice a Cancello è stato preso a pugni da un quarantenne di Maddaloni nella giornata di venerdì, in strada su via Forche caudine, a Maddaloni.

A causa di uno screzio legato a una mancata precedenza sulla rotonda, i due, l’imprenditore 50enne e il 40enne maddalonese, hanno iniziato a minacciarsi vicendevolmente, con gesti e ingiurie. Poi, non sazi, sono passati alle mani.

Il quarantenne di Maddaloni ha colpito al volto il cinquantenne di San Felice a Cancello. Quest’ultimo stava per utilizzare in maniera a dir poco impropria gli utensili all’interno del suo tir, ma fortunatamente sono arrivati i carabinieri ed evitare il peggio. L’uomo di San Felice a Cancello è finito in ospedale per farsi refertare.