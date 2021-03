“Voleva uccidere i due carabinieri”. Chiesto l’ergastolo per l’omicidio del maresciallo Di Gennaro

CASERTA – Il pm Laura Simeone, nel corso della sua requisitoria ha invocato l’ergastolo per l’omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e 5 anni per il tentato omicidio del carabiniere Pasquale Casertano, 28 anni di Caserta, costituitosi parte civile nel processo. L’imputato è Giuseppe Papantuono che secondo la pm, la mattina del 13 aprile 2019, voleva “uccidere entrambi i carabinieri“. Il fatto avvenne a Cagnano Varano in provincia di Foggia. Papantuono sparò appena uno dei due carabinieri abbassò il finestrino, uccidendo Di Gennaro e ferendo Casertano.