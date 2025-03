Volley B-2F. Blitz perfetto in Puglia: Faam Matese batte Cutrofiano con un secco 3-0.

Per le ragazze di Scappaticcio gara gestita con maturità e freddezza. Battuta incisiva e attacco efficace portano a casa il bottino pieno.

PIEDIMONTE MATESE / CUTROFIANO (Pietro De Biasio) – Colpo grosso della Faam Matese, che torna dalla trasferta pugliese con tre punti pesantissimi in chiave classifica. Le ragazze di coach Mario Scappaticcio si impongono con un secco 3-0 sul campo del Cuore di Mamma Cutrofiano, squadra giovane e in crescita allenata da Antonio Carratù.

Le matesine hanno dimostrato maturità e intelligenza tattica, scegliendo i momenti giusti per accelerare e quelli per controllare la gara. Fondamentale il servizio, che ha messo costantemente in difficoltà la ricezione delle pugliesi, consentendo di costruire con efficacia l’attacco. Primo set (24-26): Faam Matese parte con grande convinzione, imponendo subito il proprio ritmo e accumulando un vantaggio importante (5-8, 10-16, 14-21).

La battuta fa la differenza e il cambio palla funziona con regolarità. Nel finale, le padrone di casa provano a rientrare grazie a una serie di servizi insidiosi, ma le matesine restano fredde e chiudono con personalità sul 24-26. Secondo set (20-25): Questa volta è Cutrofiano a partire meglio, portandosi avanti 8-4. Faam Matese, senza farsi prendere dal panico, risale punto dopo punto, registrando meglio la ricezione e migliorando la fase difensiva.

La rimonta si completa nella seconda metà del set, con le ragazze di Scappaticcio che controllano il finale e chiudono 20-25. Terzo set (23-25): Il parziale più combattuto della gara. Cutrofiano parte forte e mantiene il vantaggio fino alle battute finali (8-6, 16-12, 21-20). Ma Faam Matese non molla e, con lucidità, piazza il sorpasso nel momento decisivo grazie alla qualità del proprio attacco e alla compattezza del muro-difesa. Il 23-25 finale certifica una vittoria meritata.

A fine gara, coach Scappaticcio elogia la prestazione dellesua squadra: «Una gara che sapevamo insidiosa e logisticamente delicata, nella quale abbiamo testato ancor più la gestione dei momenti chiave. Brave tutte le ragazze, comprese quelle impiegate meno, che hanno sostenuto la squadra in ogni momento della gara, come Alessia Russo, Marina Confaloni e la stessa Marianna Gargiulo, dando un contributo fondamentale nel corso del match». La Faam Matese conferma il proprio valore e guarda con fiducia ai prossimi impegni, consapevole di avere nelle mani le armi per giocarsela con tutte.