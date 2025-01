Volley B2F. Nuovo arrivo per la Faam Matese, in campo la schiacciatrice Alice Casa.

La società del presidente Bruno Pagliaro ha annunciato l’arrivo della giovane atleta classe 2002 per rinforzare il roster giallonero.

PIEDIMONTE MATESE (Pietro De Biasio) – La Faam Matese guidata da coach Mario Scappaticcio piazza un nuovo colpo di mercato e accoglie Alice Casa, schiacciatrice classe 2002, che vestirà la maglia numero 12. Un innesto di qualità e sostanza per puntare sempre più in alto.

Le ragazze di coach Scapatticcio ricordiamo sono seconde in classica con 31 punti a 5 lunghezze dalla capolista Panbiscò Leonessa di Altamura. Cresciuta pallavolisticamente a Sant’Agata, Casa ha subito attirato l’attenzione approdando a Baronissi, dove ha vinto il titolo regionale Under 18 e partecipato con successo ai trofei provinciali e regionali con la selezione campana.

Qui ha anche mosso i primi passi in Serie A2. Dopo lo stop forzato dal Covid, è ripartita dalla B2 sempre a Baronissi, conquistando subito un titolo e il salto in B1. Da lì, la sua carriera l’ha portata a vestire le maglie di Cerignola, Isernia e, in questa stagione, Grosseto. Ora, però, è pronta per una nuova sfida con la Faam Matese: «Mi ha convinto l’ambizione del progetto Polisportiva Matese oltre ad aver sentito delle amiche che hanno giocato qui negli anni passati e che si sono trovate benissimo. Inoltre, è stato un modo per avvicinarmi a casa dopo un sacco di anni». Ora la parola passa al «Palamatese» dove arriverà la Labruna Monopoli e dove Alice è pronta a far parlare il suo braccio.