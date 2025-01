Vuole fare un bonifico da 20mila euro in contanti. Alle Poste gli dicono no e lui dà di matto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LE TOP 40 DI CASERTACE. POSIZIONE 7. Un elenco composto dai 40 articoli più letti del 2024. Negli ultimi giorni di quest’anno che volge al termine, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori. DISCLAIMER: ricordiamo che determinati articoli potrebbero essere non più attuali (per esempio: lo status di indagati o arrestati e il sequestro di beni potrebbe essere mutato a seguito di decisioni dei giudici)

(Pubblicato l’8 Giugno 2024) PIEDIMONTE MATESE – I Carabinieri di Piedimonte sono intervenuti anche sabato, assieme ad un’ambulanza, per placare la rabbia di un uomo del posto.

Per la seconda volta in poche ore, il soggetto si era recato all’ufficio postale della città matesina. Anche questa volta gli è stato negato di effettuare un bonifico da 20mila euro, consegnati in contanti dall’uomo.

Il limite consentito per il pagamento in contanti di operazioni, 2mila euro, era quindi largamente superato dalla somma liquida portata dall’uomo.

È stato fatto notare dagli impiegati delle poste ed è qui che l’uomo si è di lasciato andare in escandescenze. Sul posto, oltre i carabinieri, anche un’ambulanza.