MADDALONI/CASERTA – Durante il fine settimana, a Maddaloni un 28enne è stato trovato in coma etilico e portato d’urgenza in ospedale. Si è ripreso dopo le cure. Aveva partecipato ad un party. Un altro giovane invece ha accusato un malore in zona Flora a Caserta. Aveva bevuto troppo ed è stato portato in ospedale.