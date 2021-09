“Welcome to Italy”. Nuovo rinvio, slitta l’inizio del processo

CASERTA – E’ cominciato il processo a carico di 23 persone coinvolte nell’inchiesta Welcome to Italy, sulla gestione dei Progetti Sprar, tra le province di Caserta e Frosinone. L’udienza poi rinviata è stata celebrata a Cassino. In aula si torna ad ottobre per l’avvio del dibattimento vero e proprio. Le indagini hanno evidenziato da un lato episodi di frode, con false fatture per operazioni inesistenti relative a rimborsi non ottenuti, e corruzione, con assunzioni in cambio di favori. Dall’altro è stato riscontrato come i migranti vivessero in condizioni disumane e degradanti, in stabili fatiscenti con ambienti sporchi e blatte all’interno delle cucine.