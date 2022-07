MONDRAGONE. Zio violenta la nipotina, la ricostruzione dei fatti nell’incidente probatorio

MONDRAGONE– (gv) Abusi sessuali sulla nipote minorenne, questa mattina, si è svolto l’incidente probatorio alla presenza sia della parte offesa che dello zio attualmente in carcere. Dinanzi al tribunale Frosinone, gup dott ssa Logoluso, c’è stata la escussione protetta prima della minore vittima di violenze sessuali ad opera dello zio B.G. di Mondragone; nonché della psicologa. La parte offesa ed il detenuto sono stati esaminati dal pubblico ministero e successivamente dall’ avvocato Paolo Caterino per lungo tempo, il legale ha insistito in ordine al racconto nonché sulla personalità della minore. A questo punto il pubblico ministero dovrà decidere se inoltrare la richiesta di revoca arresti o di conferma del carcere.