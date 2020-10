ZONA ROSSA A MARCIANISE. Arriva il chiarimento della Regione: non si può andare al lavoro, tranne in questi casi

Chiarimento n. 41 del 25 ottobre 2020 relativo all’Ordinanza n. 84/2020

Con riferimento all’Ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il Comune di Orta d’Atella(CE) e il centro Urbano del comune di Marcianise(CE).) si precisa quanto segue:

1. Come da comunicazione del Sindaco del Comune di Marcianise, i Centri Commerciali siti sul territorio comunale non rientrano nell’area urbana del comune e, pertanto, non sono sottoposti allo specifico regime di cui all’Ordinanza 84/2020, ferme tutte le ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti.

2. Come espressamente previsto al punto 1) dell’Ordinanza, i cittadini del comune di Marcianise possono allontanarsi dal centro urbano, come individuato dal Comune competente, solo per i motivi tassativamente previsti dalla stessa Ordinanza. Non rientrano tra tali motivi quelli connessi all’esercizio dell’attività lavorativa, neppure per spostamenti verso altre aree del comune di Marcianise, fatta eccezione per i soli titolari o addetti di esercizi di attività indicati negli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020 (che alleghiamo in calce, ndr) e sempre che la presenza degli stessi risulti indispensabile in mancanza di ulteriori unità lavorative impiegate nel medesimo esercizio.

Intanto i consiglieri di opposizione di Marcianise, convinti dell’illegittima di questo provvedimento, hanno stilato e firmato il documento NO ALLA ZONA ROSSA: