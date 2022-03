12:20 LE FOTO. A fuoco un’ora fa una fabbrica che produce metalli. Si indaga sulle cause

CAIAZZO – Un grave incendio ha colpito, poco meno di un’ora fa, l’immobile che ospita l’azienda Domi Srl in via Montegarofalo Seconda.

L’impresa fabbrica prodotti in metallo, principalmente componenti per macchinette del caffè.

Sul posto è immediatamente giunta una squadra dei Vigili del Fuoco, supportata da due autobotti arrivate dal comando provinciale di Caserta.

Al momento in cui scriviamo, sono le 12:20, l’incendio è stato ridotto nelle sue dimensioni ma ancora non completamente estinto.

Le fiamme si sono sviluppate dall’esterno, nei pressi del muro perimetrale, dove giacevano residui della lavorazione che avrebbero preso fuoco innescando il rogo.