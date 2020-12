14enne in bici investito da un’auto: è in prognosi riservata

BAIA E LATINA – Quattordicenne investito mentre attraversa la strada. Era in sella alla sua bicicletta, una mountain bike, e stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto guidata da una donna del posto, anche lei. Il 14enne ha battuto violentemente la testa al suolo. È stata la, stessa, conducente ad allertare i soccorsi. Il personale del 118 ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Piedimonte Matese, ma la situazione apparsa da subito non rosea, ha indotto i medici al trasferimento del 14enne presso il reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. Il ragazzo è in prognosi riservata per il trauma riportato alla testa. Sulla vicenda cercano di far luce i carabinieri della stazione di Pietramelara coordinati dalla compagnia di Capua.