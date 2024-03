14enne molestata dallo zio e dal cugino, condannati padre e figlio

La ragazza ha raccontato tutto ai genitori.

MARCIANISE. Costretta a subire molestie, all’età di 14 anni, dallo zio e dal cugino.

E’ accaduto ad un’adolescente di Marcianise nel 2020. La ragazza, oggi maggiorenne, fortunatamente raccontò subito l’accaduto ai genitori. In un primo episodio, lo zio aveva cercato di baciarla, appartandosi con lei mentre si trovavano in auto per delle commissioni. Nel secondo caso, invece, il cugino aveva provato a farsi toccare dalla ragazza nelle parti intime.

Per questi abusi sessuali i giudici della prima sezione collegio B, presidente Sergio Enea, hanno condannato A.P. a 6 anni di reclusione ed il figlio N.P. a due anni e mezzo, pena sospesa. I due imputati erano difesi dall’avvocato Angelo Raucci.