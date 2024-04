Troppi turisti in città. E il Napoli viene in ritiro nell’albergo a due passi da CASERTA. ECCO DOVE

CASERTA – Impossibile prenotare a Napoli i circa cinquanta posti letto di squadra e staff per il ritiro per partita con la Roma. Stessa cosa dicasi per Castel Volturno, dove, lo ricordiamo, il Napoli è pur sempre ospite.

E allora il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno deciso per una location differente per questo ritiro: il Novotel di viale Carlo III, tecnicamente ricadente nel comune di Capodrise, ma attaccato a San Marco Evangelista, San Nicola la Strada e, quindi, anche a Caserta.

La scelta del Novotel riteniamo sia dettata dalla vicinanza con entrambi i caselli, Caserta Sud a Marcianise e Caserta Nord a Casagiove.