18ENNE MORTO IN MOTO. La prima ricostruzione dell’impatto che ha ucciso Antonio, figlio di un noto imprenditore

VITULAZIO – L’incidente fatale che ha ucciso Antonio Lubrano, 18 anni, di Vitulazio, è avvenuto nella località Spartimento di Pastorano. Una tragedia che ha scosso l’agro Caleno, area della provincia di Caserta dal quale proviene Antonio e la sua famiglia.

Il papà, Raffaele Lubrano, è un imprenditore attivo nel settore industriale/edile, ovvero lavorazione ferro, legno, alluminio e PVC. La mamma, Ilaria Scialdone, gestisce una lavanderia a Vitulazio. Ilaria, insieme a sua madre Maria ed alla sorella Sara, hanno gestito per anni due lavanderia a Capua, una con sede al Quadrivio Caputo e una in rione Macello, alla via Martiri di Nassirya.

La moto di Antonio, che viaggiava insieme alla fidanzata, Sophia, attualmente ricoverata in Rianimazione all’ospedale di Caserta, si sarebbe scontrata contro un’auto uscita dal parcheggio.

Antonio, dopo essere stato sbalzato dalla moto dopo l’impatto con la vettura, avrebbe colpito un altro veicolo parcheggiato. Un rimbalzo fatale per il giovane che, oltre ai genitori, lascia una sorella più piccola.