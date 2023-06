MADDALONI. Piazza di spaccio modello Scampia: scarcerato 24enne

Tratto in arresto lo scorso mese di aprile

MADDALONI (gv) Scarcerato dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Aniello Zampella, 24enne di Maddaloni, tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Maddaloni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 24enne venne colto in flagranza di reato in un appartamento in un quartiere periferico di Maddaloni in compagnia di una coppia deferita all’autorità giudiziaria mentre pianificavano e ponevano in essere la florida attività di spaccio. I poliziotti venuti a conoscenza della fiorente diedero il via ad una mirata attività investigativa e di osservazione. Zampella è stato assistito dall’avvocato Nando Letizia