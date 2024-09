20enne investita fuori al ristorante. La lite nel locale e poi il dramma: identificato un uomo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AVERSA – Possiamo aggiornare in maniera positiva l’articolo di domenica sera, pubblicato in esclusiva da CasertaCe (LEGGI QUI).

La ragazza di 20 anni investita domenica pomeriggio all’esterno di un ristorante di Trentola Ducenta, in via Nunziale Sant’Antonio, finita in codice rosso all’ospedale di Aversa, è in condizioni stabili e buone.

La giovane aveva diverse ferite gravi, al momento dell’arrivo dei sanitari del 118 che rapidamente hanno prestato i primi soccorsi e hanno portato la ragazza al Moscati.

Come raccontato, una lite tra alcuni soggetti presenti nel locale, forse una diatriba familiare o tra due gruppi di famiglie differenti, è stata la causa scatenante dell’incidente.

Un uomo ha infatti investito la giovane e si cerca di capire se intenzionalmente o meno. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno individuato il soggetto alla guida della vettura.