22 OTTOBRE. CORONAVIRUS. L’ASL CASERTA dichiara che il 19% dei tamponi è positivi, praticamente un record mondiale. Ma i dati non sono chiari e vi spieghiamo perché

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 22 ottobre, dati aggiornati a questa mattina, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 231 nuovi contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore con 1.219 tamponi processati, il 18,9%. Una percentuale questa che sarebbe paragonabile ai numeri nazionali in pieno lockdown. Un dato così vicino al 30% da essere assimilabile più ad una provincia della popolosissima regione di New Delhi, in India, piuttosto che alla seppur piccola Terra di Lavoro. Probabilmente, un numero così alto è collegato soprattutto ad un dato aggregato dei giorni scorsi, rilasciato in queste ore, altrimenti la decisione del coprifuoco adottata dal presidente di regione, Vincenzo De Luca (LEGGI QUI L’ORDINANZA), sarebbe addirittura riduttiva rispetto alla mole di contagi della provincia di Caserta.

Si muove il numero dei decessi legati al coronavirus, arrivando a 74 (+2). I guariti in provincia di Caserta sono 1.651 (+46). La cifra riguardante le persone attualmente positive è pari 3.101 (+183).

Dall’inizio della pandemia sono stati 4.826 casi di contagio.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA