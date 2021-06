247 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. Nell’anno del Covid scovati 157 percettori di reddito con ville e auto di lusso. IL BILANCIO DI BRILLANTI OPERAZIONI

CASERTA – Nel corso del 2020 la Guardia di Finanza ha dedicato una particolare attenzione agli

illeciti in materia di spesa pubblica e a tutte le condotte che, mettendo a rischio la

legalità e la trasparenza che devono connotare l’azione della Pubblica amministrazione,

pregiudicano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe, malversazioni

e indebite percezioni.

Si tratta di un settore strategico per il Paese, in quanto il corretto impiego dei fondi

pubblici sostiene il tessuto economico nazionale, consente di affrontare le condizioni di

disagio in cui possono trovarsi i cittadini e le famiglie, contribuisce a contenere l’esborso

complessivo dello Stato e si traduce, in ultima analisi, in un miglioramento complessivo

della qualità della spesa, permettendo che essa possa conseguire gli obiettivi cui tende:

benessere, crescita e sviluppo.

776 sono stati gli interventi complessivamente svolti nel 2020 a tutela dei principali flussi

di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a

carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale,

cui si aggiungono 80 deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la Magistratura

ordinaria e 20 deleghe svolte con la Corte dei conti.

Le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state

pari a circa 1,5 milioni di euro, mentre si attestano su circa 7 milioni di euro quelle nel

settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con un numero di soggetti

denunciati complessivamente pari a 152.

Sono attività, quelle appena sintetizzate, che hanno quasi sempre una ricaduta sul

versante erariale, nell’ambito del quale sono stati segnalati alla Magistratura contabile

danni per più di 43 milioni di euro a carico di 93 soggetti.

Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, all’indomani dell’introduzione del

“reddito di cittadinanza”, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al

contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del beneficio a tutela di coloro che hanno

reale necessità di usufruire del sussidio. Gli interventi eseguiti hanno consentito di

denunciare all’Autorità Giudiziaria 157 soggetti per le ipotesi di reato previste dalla

normativa di settore. Tra questi figurano anche soggetti intestatari di ville e autovetture

di lusso, evasori totali e persone dedite a traffici illeciti.

Le celebrazioni per il 247° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

Alle ore 18.00 di oggi, nella Caserma “Domenico Bovienzo”, sede delle fiamme gialle casertane,

sarà celebrato il 247° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

La cerimonia sarà improntata a doverosa sobrietà e nel pieno rispetto delle attuali misure vigenti

per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e avrà luogo con la partecipazione

dei Comandanti dei Reparti operativi della provincia di Caserta, di una rappresentanza di

finanzieri di ogni ordine e grado e dei Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale

Finanzieri d’Italia in congedo presenti sul territorio.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale

del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale, Colonnello

Giuseppe Furciniti, rivolgerà ai presenti il proprio ringraziamento per l’impegno profuso al

servizio dei cittadini e per i risultati operativi conseguiti nell’anno appena trascorso

soffermandosi, soprattutto, sull’importanza dell’attività svolta dal Corpo durante il periodo di

emergenza sanitaria per tutelare gli interessi dell’erario e della collettività, contrastare gli illeciti

economico-finanziari e prevenire i tentativi di infiltrazione o ingerenza delle organizzazioni

criminali nel tessuto imprenditoriale.

Nel corso della cerimonia saranno anche consegnate le ricompense di ordine morale ai militari

che si sono particolarmente distinti nel corso delle più rilevanti operazioni di servizio dell’ultimo

anno.