24enne muore investita. Il dolore degli amici di Martina: “Ora sei la stella più bella del cielo”

SANT’ANGELO D’ALIFE – E’ una comunità sconvolta quella di Sant’Angelo d’Alife, per l’improvvisa morte di Martina Ferrazzano, la studentessa di 24 anni investita ieri sera, mentre era in bicicletta, lungo la provinciale che collega Dragoni ad Alife da una Smart (LEGGI QUI).

In queste ore, in tanti si stanno stringendo attorno ai familiari, lasciando un messaggio di cordoglio. “Ancora non riesco a crederci”, “non ci sono parole”, scrive qualcuno. E ancora: “La sua bellezza così pura e genuina la farà brillare come la stella più bella del cielo. Un angelo meraviglioso ora sei….”; “All’improvviso esce un articolo, una ragazza è stata investita ed è di Sant’Angelo di Alife. La pressione sale a mille non sapendo nulla e mando subito il messaggio su WhatsApp. Poi escono le iniziali e mi crolla il mondo addosso, non volevo credere che era Martina… era la cosa che non volevo mai sentire, non volevo perderti così, non volevo perderti per nulla. Eri speciale e meritavi tutto l’amore di questo mondo.. Non voglio dirti addio, ma solo arrivederci”; “Questa eri tu sempre così con un sorriso stupendo“.