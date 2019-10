Presa in pieno da un’auto mentre è in bici. MORTA 24ENNE

ALIFE – Aveva solo 24 anni Martina Ferrazzano, di Sant’Angelo d’Alife, morta poche ore fa sulla strada Statale 158, di collegamento tra Dragoni e Alife. La ragazza era in sella a una bici quando è stata colpita in pieno da un’auto di passaggio. Per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Iniziano a prendere una brutta piega statistica ed è davvero un numero preoccupante quello che riguarda gli incidenti con sfortunate protagoniste persone in transito, in bici, o scese dall’auto, che vengono travolte, a calar del sole, da vetture e altri mezzi. Probabilmente è giunto il momento di pensare a una Task Force per il controllo del territorio e della viabilità notturna.