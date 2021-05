25enne prende il reddito di cittadinanza e viene beccato con la droga in casa

SAN FELICE A CANCELLO – È stato denunciato ieri l’altro, giovedì, un 25enne di San Felice a Cancello per possesso di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione rinvenendo 80 grammi di hashish, quello che spesso viene chiamato più volgarmente fumo, materiale per pesare la sostanza e anche per confezionarla.

Inoltre, anche €150 in contanti sono stati trovati dagli uomini dell’arma. Come detto, denunciato, ma non arrestato, il ragazzo, coniugato e incensurato, attualmente è senza lavoro ma riusciva a essere beneficiario del reddito di cittadinanza.