26enne casertano in vacanza a Mykonos finisce con il quad in una scarpata

SAN FELICE A CANCELLO – Un ragazzo della frazione San Marco Trotti di San Felice a Cancello in vacanza a Mykonos è rimasto coinvolto in un incidente. Si tratta del 26enne Giovanni C., Era a bordo di un quad, quando ne ha perso il controllo; è finito contro il guardrail e poi in una scarpata, facendo un volo di 8 metri.

Trasportato in ospedale a Mykonos è stato poi elitrasportato ad Atene e poi in aereo a Napoli, per andare al Cardarelli, a proposito di un problema alla mandibola riportato nello schianto. Sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.