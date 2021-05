30 anni fa il titolo di Campione D’Italia conquistato dalla JuveCaserta

CASERTA – Si festeggiano a Caserta i trent’anni dalla vittoria dello scudetto della squadra di basket JuveCaserta, nel 1991 sponsorizzata Phonola; primo e unico scudetto di un team del Mezzogiorno fino alla vittoria di Sassari, ma ancora oggi il tricolore conquistato dalla storica società bianconera è il solo del Sud continentale. L’indimenticata vittoria, ottenuta il 21 maggio 1991 al Forum di Assago in gara cinque contro Milano, sarà celebrata domani con un numero speciale del giornale Baskettissimo, curato dai giornalisti casertani Lucio Bernardo, Candida Berni Canani, Michele De Simone, Carlo Giannoni e Franco Tontoli, veterani della scrittura che hanno raccontato quei momenti da assidui frequentatori del parquet e della sala stampa del Palamaggiò, il Palazzetto dello Sport che il cavaliere Giovanni Maggiò, proprietario della JuveCaserta ai tempi dello scudetto, fece costruire in poco più di tre mesi nel comune di Castel Morrone, a pochi chilometri da Caserta. Non ci saranno cerimonie istituzionali ma solo il ricordo impresso nelle quaranta pagine del numero speciale di Baskettissimo, in cui si potranno leggere retroscena, inediti aneddoti e racconti di quella che è stata una stagione irripetibile non solo della Juvecaserta, ma anche della stessa città di Caserta che è assurta, grazie alla passione della famiglia Maggiò ed alla sua squadra di basket, ai massimi livelli nazionali ed europei. Pagine che fotografano quell’evento con le testimonianze di Mario Arceri, Enrico Campana e Paolo Viberti, a quel tempo responsabili basket dei tre quotidiani sportivi italiani, e di Gianni Decleva, che commento’ per la Rai la storica finale di Milano, ma anche il ricordo di coach Franco Marcelletti, e di alcuni giocatori della squadra scudettata, ovvero Sandro Dell’Agnello, Sergio Donadoni, Nando Gentile ed Enzo Esposito. Un ricordo ancora scolpito nella memoria di tanti appassionati, soprattutto oggi che la Juvecaserta, denominata Sporting Club Juvecaserta, è ferma dopo l’esclusione dal campionato di A2 dell’estate 2020, mentre un altro team nato nel 2013, la Juvecaserta Academy, disputa la serie C.