35enne minaccia il suicidio e scompare nel nulla. Torna a farsi sentire Clemente

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – “Buongiorno mi ritrovo in un caos comunque. Ringrazio tutte quelle persone che hanno messo in mezzo cose assurde e scandalose che nel mio DNA non esistono proprio; mentre queste persone speravano fossi davvero così, io mi rilassavo e divertivo alla faccia loro. Per chi mi ama e mi conosce bene non ci ha mai creduto, infatti quelli che mi vogliono bene sanno che queste cose sono fuori dai miei principi e sanno che sono abbastanza diabolico. Un bacio ed un abbraccio a tutte quelle persone che mi vogliono bene”.

Con queste parole, si fa sentire tramite Facebook e dopo 3 giorni di silenzio il giovane 35enne Clemente Miele, scomparso ufficialmente dalle 14 del 13 agosto. Dopo aver minacciato il suicidio, Clemente era sparito del nulla con la sua auto che è stata abbandonata in campagna.