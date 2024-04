37enne muore improvvisamente, tragedia nel casertano

PIEDIMONTE MATESE – Giovanni Gianni Iavarone viveva in Regno Unito, dove si era trasferito da tempo.

Molto legato alla sua terra e alla sua famiglia, la morte del 37enne ha gettato nello sconforto la sua città di origine, Piedimonte Matese, e anche Dragoni, luogo di nascita della mamma di Gianni.

Sulle cause del decesso del 37enne non si ha ancora una chiara motivazione, anche perché, da quel che emerge al momento, Gianni era in buone condizioni di salute.